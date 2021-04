Czwartek 15 kwietnia 2021 GeForce RTX otrzymają sprzętowy limit szybkości kopania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 08:09 (7) Wraz z wprowadzeniem kart Nvidia CMP dedykowanych do wydobywania kryptowalut, Nvidia zdecydowała się o podjęciu kroków chroniących graczy przed nadmiernym wykupywaniem kart GeForce RTX dla celów kopania kryptowalut. Ma w tym pomóc programowe obniżenie wydajności obliczania haszy przez karty GeForce RTX dokładnie o połowę, co powinno uczynić nieopłacalnym zakup GeForce RTX do wydobywania kryptowalut. Pierwszą kartą Nvidia, która otrzyma wspomniane ograniczenie, jest dostępny w sprzedaży od kilku tygodni GeForce RTX 3060.



Niestety szybko okazało się, że wydobywający krytowaluty znaleźli sposób na obejście tego limitu. Wystarczyło wpięcie do wyjścia obrazu karty specjalnej wtyczki, udającej obecność monitora.



Nvidia postanowiła pójść za ciosem, i według najnowszych informacji wyda nowe wersje wszystkich kart graficznych GeForce RTX, w których obniżenie wydajności obliczania haszy o połowę będzie limitem sprzętowym. Pomogą w tym zmodyfikowane wersje dotychczasowych GPU.



Pierwszą kartą, jaka otrzyma sprzętowy limit szybkości wydobywania kryptowalut będzie GeForce RTX 3060. Nowe dostawy tych kart zostaną wyposażone w układ graficzny GA106-302-A1, zamiast dotychczasowego GA106-300-A1.



W przypadku, jeśli zabezpieczenie nie zostanie przełamane przez wydobywców kryptowalut, modyfikacja sprzętowa obniżającą wydajność obliczania haszy o połowę zostanie wprowadzana do pozostałych GPU z serii Ampere. Tym sposobem za jakiś czas karty GeForce RTX od modelu 3060 Ti do 3090 otrzymają GPU: GA102-302, GA102-202, GA104-302 i GA104-202.







K O M E N T A R Z E

Nie ma takiego zabezpieczenia, którego nie da się złamać... (autor: Kenjiro | data: 15/04/21 | godz.: 13:35 )

Czasem po prostu samo rozwiązanie jest na tyle drogie, że jego łamanie się nie opłaca... chyba, że dla zabawy lub szpanu.



Sprzętowy lock (autor: Mario2k | data: 15/04/21 | godz.: 14:35 )

Może utrudnić złamanie ,miejmy taką nadzieję .



ciekawe (autor: GULIwer | data: 15/04/21 | godz.: 15:00 )

o ile przytną wydajność w grach.



Gorzej jak ten sprzętowy Lock zadziała także (autor: Mario1978 | data: 15/04/21 | godz.: 16:45 )

na gry typu p2p gdzie jest potrzebne stałe połączenie internetowe.



... (autor: pwil2 | data: 15/04/21 | godz.: 23:13 )

Haha, nVidia i troska o graczy. Po prostu chcą sprzedawać to samo za 2x więcej.



pwil2 (autor: kombajn4 | data: 16/04/21 | godz.: 04:36 )

A co ma piernik do wiatraka? Tobie się naprawdę wydaje że wszyscy nic nie robią tylko te kretyńskie kryptowaluty kopią?



@06 (autor: KamieniKupa | data: 16/04/21 | godz.: 07:55 )

Poza kryptowalutami, ludzie uzywaja tych kart do innych zastosowan obliczeniowych. Jak tam spadnie wydajnosc to straca sporo klientow



