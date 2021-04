Środa 21 kwietnia 2021 Kolejna porcja darmowych gier od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Do jutra, do godziny 17:00 możecie przypisać do swojego konta w serwisie Epic Games Store aż trzy darmowe tytuły. Pierwszym z nich jest zwariowana przygodówka typu point-and-click o nazwie Deponia. Wcielamy się w niej w rolę Rufusa, młodego chłopaka zamieszkującego tytułową Deponię, czyli planetę-wysypisko z unoszącym się nad nią podniebnym miastem o nazwie Elizjum. Gdy pewnego dnia na powierzchnię planety trafia dziewczyna zamieszkująca owe podniebne miasto Rufus postanawia jej pomóc i tym samym samemu wkręcić się do Elizjum. Oczywiście zadanie do łatwych nie należy, ale bohater jest bardzo zdeterminowany.



Kolejną grą of Epica jest The Pillars of the Earth, a więc przygodówka oparta o bestseller Kena Follera o tym samym tytule. Gra opowiada o losach budowniczych katedry wznoszonej w XII wiecznej Anglii i w przeciwieństwie do Deponii jest utrzymana w poważnym, momentami posępnym klimacie.



Ostatnia z dostępnych gier to The First Tree, refleksyjna gra przygodowa w której śledzimy dwie przeplatające się ze sobą historie: lisa szukającego swojej zaginionej rodziny oraz skłóconych ze sobą ojca i syna, którzy usilnie próbują znaleźć nić porozumienia.













Jutro po 17-tej miejsce opisywanych produkcji zajmą dwie inne gry, a konkretnie Alien: Isolation oraz Hand of Fate 2. Pierwsza z nich to survival horror utrzymany w klimacie filmowego pierwowzoru. Po raz kolejny mamy do czynienia z grupką ludzi mających stawić czoło zagrożeniu jakim jest Xenomorf, przy czym na bezpośrednią konfrontację z tytułowym obcym jest narażona jedynie kierowana przez gracza Amanda. Jest to córka Ellen Ripley, która wraca na frachtowiec Nostromo celem odzyskania czarnej skrzynki i poznania prawdy o wydarzeniach z przeszłości. Oczywiście polujący na nią Xenomorf nie ułatwia zadania. Tym bardziej, że Amanda nie ma go jak zgładzić i jedyne co może zrobić, to unikać spotkania i odwracać uwagę monstrum w czym pomagają jej towarzysze przebywający na pobliskiej stacji kosmicznej.



Dużo większe pole do popisu gracz ma w Hand of Fate 2, czyli niecodziennej grze RPG w której kierujemy losem bohatera wybranego przez potężną istotę kierującą z za kulis losami świata. Rozdający, bo tak się ów byt nazywa wyznacza nam kolejne zadania losując je z talii posiadanych kart. Progres gracza jest tu symbolizowany przez pionek przesuwający się po polu gry nakreślonym przez rozgrywającego, a w zależności od pola i wylosowanych kart naszego protagonistę mogą czekać różnorakie wyzwania. Te są realizowane zarówno poprzez walkę jaki i różnej maści minigierki.



Wszystkie wymienione tytuły pobierzecie TUTAJ.











