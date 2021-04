Piątek 16 kwietnia 2021 CPU-Z ze wstępną obsługą procesorów Alder Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: CPU-Z | 18:11 Wygląda na to, że premiera procesorów Intel Alder Lake-S może faktycznie nastąić w krótkim czasie po niedawnym debiucie Rocket Lake-S. Na stronach serwisu CPUID pojawiła się właśnie najnowsza wersja aplikacji CPU-Z służącej do monitorowania pracy oraz wyświetlania szczegółowych informacji na temat procesorów, płyt głównych i kart graficznych. W nowej wersji, oznaczonej numerkiem 1.96 dodano obsługę desktopowych procesorów z serii Cezanne (Ryzen 5000G), oraz wstępną obsługę procesorów Intel Alder Lake-S, które mają zadebiutować w tym roku.



Dodanie wstępnej obsługi oznacza, że wydawca CPU-Z jest już prawdopodobnie w posiadaniu próbek tych procesorów. Świadczy to o końcowym etapie prac nad nowymi CPU.



