Xeony na bazie Alder Lake-S zadebiutują jeszcze w 3. kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:41 Poza debiutującymi niedawno Core 11. generacji (Rocket Lake-S, 14nm), jeszcze w tym roku mają pojawić się też kolejne CPU nazywane jako Alder Lake-S, które trafią do sprzedaży albo jako Intel Core 12. generacji, albo pod zupełnie nową nazwą Intel Evo. Procesory zaoferują 8 wydajnych rdzeni z architekturą GoldenCove, które będą wsparte przez 8 energooszczędnych rdzeni w postaci Gracemont, czyli ulepszonej wersji rdzeni x86 Tremont. Alder Lake-S będą też zgodne z pamięciami DDR5 i całkowicie nową podstawką LGA 1700. Intel planuje też debiut procesorów Xeon bazujących na Alder Lake-S.



Będą to procesory dedykowane do stacji roboczych oraz serwerów nabiurkowych, i przeznaczone do konfiguracji wyłącznie jednoprocesorowych. Procesory będą współpracować z chipsetem Intel W680 oraz pamięciami DDR5 z korekcją błędów ECC.



W materiale jaki Intel zaprezentował podczas spotkania z dystrybutorami wynika, że debiut Xeonów opartych o rdzenie Alder Lake-S odbędzie się jeszcze w 3. kwartale tego roku.







