Galaxy Z Fold Tab - składany tablet Samsunga zadebiutuje w 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:03 Choć za pioniera we wprowadzaniu składanych smartfonów można uznać Samsunga, to dość szybko po jego Galaxy Fold na rynku pojawiło się też kilka podobnych modeli, m.in Huawei Mate X i Mate X2. Nad urządzeniem tego typu pracuje też Apple, i według najnowszych doniesień pierwszy składany iPhone trafi do sprzedaż w 2023 roku. Według najnowszych doniesień, Samsung w dziedzinie składanych urządzeń chce być jednak o krok do przodu przed swoją konkurencją, i dlatego planuje w przyszłym roku wprowadzić na rynek składany tablet.



Będzie to Galaxy Z Fold Tab, który miałby zadebiutować w 2. kwartale przyszłego roku równocześnie z 3 generacją składanych smartfonów Samsunga. Według nieoficjalnych informacji, ekran urządzenia ma być składany aż w 3 miejscach. Nie zabranie też obsługi rysika S-Pen.



