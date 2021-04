Piątek 16 kwietnia 2021 Osprzęt do fabryk półprzewodników kosztował w 2020 roku ponad 70 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:22 W sieci opublikowany został najnowszy raport WWSEMS (Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics) prezentujący jak kształtowały się dostawy wyposażenia i osprzętu do fabryk zajmujących się produkcją układów scalonych. W całym 2020 roku producenci zaopatrujący TSMC, Intela, Samsunga, Microna, Kioxię oraz innych (w tym Chińskich) producentów dostarczyli dla nich narzędzia, oprogramowanie i urządzenia za łączną kwotę 71,2 mld USD. Stanowi to wzrost o 19 procent względem 2019 roku, kiedy wydatki producentów na osprzęt i wyposażenie wyniosły 59,8 mld USD.



Po raz pierwszy w historii największe dostawy wchłoną rynek Chiński. Tamtejsi producenci układów scalonych zaopatrzyli swoje fabryki za łączna kwotę 18,72 mld USD. Na drugie miejsce spadł Tajwan - działający tam producenci otrzymali w 2020 roku od dostawców wyposażenie za 17,15 mld. Trzecia pozycja przypadła Korei Południowej (16,08 mld USD), a czwarta Japonii (7,58 mld USD). W przypadku tych czterech krajów nastąpił też wzrost dostaw, względem 2019 roku.



Dopiero na 5. pozycji zajmują się Stany Zjednoczone - zlokalizowane tam fabryki układów scalonych otrzymały w 2020 roku osprzęt o wartości 6,53 mld USD. Co więcej to znaczący (20 procentowy) spadek względem 2019 roku, kiedy dostawy narzędzi, oprogramowania i urządzeń do tamtejszych fabryk półprzewodników były większe (8,15 mld USD).



Szóste miejsce z wynikiem 2,64 mld USD przypadło Europie, w której operuje głównie GlobalFoundries.







