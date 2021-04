Piątek 16 kwietnia 2021 CD Projekt z rekordowym wynikiem finansowym za 2020 rok

Autor: Zbyszek | źródło: CD Projekt | 19:37 CD Projekt, producent m.in. gry Cyberpunk 2077, podał wyniki finansowe uzyskane w 2020 roku. Te okazują się o kilka razy lepsze, niż w 2019 roku. Przychody wyniosły 2,14 mld złotych, a zysk netto 1,15 mld złotych. Pomimo, że wyniki są o kilka procent niższe od oczekiwanych przez analityków, to jednak są aż kilka razy lepsze od uzyskanych w 2019 roku. Wówczas przychody CD Projekt wyniosły 521 mln złotych, a zysk netto 175 milionów złotych. W uzyskaniu znakomitego wyniku pomogła oczywiście premiera gry Cyberpunk 2077, która pomimo licznych niedopracowań tylko w 10 dniach od premiery sprzedała się w liczbie 13 milionów kopii (uwzględniając zwroty).



Do końca bieżącego roku sprzedanych ma zostać drugie tyle kopii gry, a analitycy szacują że w rok po premierze sprzedaż wyniesie około 25,6 miliona kopii. Aktualnie CD Projekt poprawia błędy w swojej grze wydając do niej kolejne patche, i planuje już dla niej darmowe DLC.



