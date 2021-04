Poniedziałek 19 kwietnia 2021 UE chce uregulować wykorzystanie systemów bazujących na SI

Autor: Wedelek | 05:16 Komisja Europejska pracuje obecnie nad nowym prawem regulującym wykorzystanie sztucznej inteligencji, które miałoby obowiązywać we wszystkich państwach wspólnoty. Wspominamy o tym teraz z uwagi na fakt, że wstępny projekt ustawy w tej sprawie, liczący 81 stron trafił niedawno do sieci za sprawą serwisu Politico. Dowiadujemy się z niego, że UE chce ograniczyć rozpowszechnianie systemów inwigilacji obywateli za pomocą systemów spiętych z algorytmami SI o ile te nie służą dobru publicznemu i nie pomagają zwalczać przestępstw i terroryzmu. Ustawodawca chce, by zakazane były systemy śledzenia zwykłych obywateli (nie podejrzanych o nic) i by nie powstawały rozwiązania podobne do tych stosowanych w Chinach.



Oczywiście będą od tej reguły pewne wyjątki, jak na przykład kamery rozpoznające twarze osób przechodzących na lotnisku odprawę celną, ale co do zasady zwykła kamera uliczna nie będzie mogła śledzić naszych poczynań, no chyba, że jesteśmy o coś podejrzani. Według UE byłoby to pogwałcenie podstawowych praw człowieka, a firmy dopuszczające się takich praktyk miałyby być karane grzywną w wysokości nawet 4% przychodów (do 20 milionów euro) za każdy taki przypadek.





UE chce też walczyć z tzw. Deepfakeami, czyli podrobionymi zdjęciami i wideo, które mogłyby wprowadzać w błąd odbiorców. Po raz kolejny wyjątkiem byłoby bezpieczeństwo narodowe lub kwestie artystyczne, z tym, że w tym drugim przypadku pod utworem musiałaby się znaleźć wyraźna adnotacja, że mamy do czynienia z podróbką.





Jednocześnie Unia chce też wspierać rozwój SI w tych sektorach, gdzie może być ona pomocna, jak rozwijanie nowych technologii, produkcja czy badania medyczne i naukowe. Aby móc efektywnie kontrolować przestrzeganie nowego prawa ustawodawca postuluje powołanie specjalnej komisji ds. SI (European Artificial Intelligence Board).



Na razie są to rzecz jasna tylko propozycje i ostatecznie wiele się tu może jeszcze zmienić. Zwłaszcza, że część ekspertów uważa, że nowe prawo mimo iż potrzebne może być mało skuteczne, a przez to bezsensowne.



