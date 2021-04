Poniedziałek 19 kwietnia 2021 Netac zapowiada pamięci RAM typu DDR5 z zegarem ponad 10GHz

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:30 Standard DDR5 ma przynieść prawdziwą rewolucję w szybkości pamięci RAM, umożliwiając konstruowanie modułów o niespotykanej do tej pory pojemności i szybkości. Będzie to możliwe dzięki całkowitej zmianie filozofii działania modułów tych pamięci i przeniesieniu części kontrolerów bezpośrednio na ich płytkę PCB. Przykładowo nowy system zarządzania energią będzie bazować na układach scalonych wbudowanych bezpośrednio w moduły zamiast opierać się na elementach chipsetu. Dzięki temu możliwe stanie się wyraźne podbicie napięcia z jakimi działać będzie taki RAM, a co za tym idzie zwiększyć jego szybkość.



Jak duże są możliwości nowych pamięci pokazał niedawno T-Force, który w swoich testowych RAMach zwiększył napięcie z 1,1V do aż 2,6V. Innymi słowy dość powszechnym stanie się produkcja pamięci pracujących z zegarem znacząco przekraczającym bazowe 4800MHz.



Jeden ze świeższych graczy na tym polu - firma Netac – twierdzi nawet, że bez problemu uda im się wyprodukować pamięci, które po solidnym OC będą pracować z zegarem 10GHz i wyższym. W dotrzymaniu słowa Netaca wesprze Micron, który już dostarcza firmie pierwsze moduły pamięci nowej generacji. Są to Z9ZSB w układzie 2Gx8 z opóźnieniami na poziomie 40-40-40. Firma ma na to jeszcze sporo czasu, bo ani AMD ani Intel nie zapowiedziały jeszcze oficjalnie swoich nowych platform korzystających z DDR5, choć z nieoficjalnych doniesień wiemy, że powinno to nastąpić pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego.







