Piątek 16 kwietnia 2021 Policja zatrzymała grupę dokonującą oszustw "na dopłatę"

Autor: Zbyszek | źródło: Policja.gov.pl | 21:19 (2) Oszustwa na tzw. dopłatę to jedne z najbardziej licznych oszustw internetowych ostatnich lat. Ofiary otrzymują najczęściej SMS, podszywający się pod firmę kurierską i informujący o konieczności dopłaty drobnej kwoty, której brak blokuje dostarczenie paczki. W wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywej strony, na której wyłudzane są dane logowania do banków internetowych. Od teraz być może tego typu oszustw będzie mniej. Policjanci z Katowic poinformowali o rozpracowaniu i ujęciu grupy 18 osób, odpowiedzialnych za tego rodzaju wyłudzenia. Obywatele Białorusi i Ukrainy począwszy do 1 grudnia 2020 roku oszukali w ten sposób kilkaset osób wyłudzając z ich kont bankowych łącznie ponad 1,5 miliona złotych. Kwota wyłudzeń dokonanych przed tą datą jest dopiero szacowana.



Wspomniane osoby zostały zatrzymane podczas jednoczesnej akcji prowadzonej na terenie Katowic, Warszawy, Krakowa, Tczewa, Wrocławia i Zakopanego. W ich domach lub mieszkaniach znaleziono bardzo dużo telefonów i kart SIM.



Sprawcy działali z wykorzystaniem metody, przed którą wielokrotnie ostrzegały różne media. W pierwszej fazie oszuści organizowali tzw. kampanię SMS, rozsyłając wiadomości tekstowe o konieczności dokonania często symbolicznej dopłaty np. do oczekiwanej przesyłki. W wiadomości zamieszczony był link, pod którym można było rzekomo poznać szczegóły, w rzeczywistości kierujący na podstawioną stronę banku. Sprawcy nakłaniali w ten sposób odbiorców wiadomości SMS do uruchomienia przesłanego linku, docelowo umożliwiającego przejęcie loginu i hasła do bankowości elektronicznej i kradzieży pieniędzy z konta. Oszuści wielokrotnie zaciągali też pożyczki na przejętych rachunkach i wyprowadzali tak pozyskane środki.



Dotychczas ustalono, że skradzione pieniądze członkowie grupy wypłacali w bankomatach metodą na BLIK, w różnych miastach na terenie Polski, m.in. w Katowicach, Krakowie, Kaliszu, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu czy Zakopanem. Pieniądze przelewali także na rachunki bankowe będące w dyspozycji grupy, aby później je także wypłacić.



Smartfony biorące udział w procederze zostały zabezpieczone do dalszych czynności śledczych.







W Anglii...

...to jest plaga. Podszywają się praktycznie pod każdą firmę czy instytucję. Dostawałem SMS z Royal Mail, HMRC Revenue (zwrot podatku), sieć telefoniczną EE.



sorki

"sieci telefonicznej"



