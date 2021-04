Wtorek 20 kwietnia 2021 Drukarka etykietowa dla Alexy trafi latem do klientów

Autor: Wedelek | 05:01 Podczas wydarzenia Amazon’s Day 1 Edition mogliśmy zobaczyć kilka ciekawych konceptów stworzonych przez pracowników firmy założonej przez Jeffa Bezosa. Jeden z nich spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że zdecydowano się przejść z fazy prototypu do produkcji. Mowa o niewielkiej drukarce termicznej przystosowanej do wydruku tzw. „żółtych karteczek” (z ang. sticky notes) o nazwie Smart Sticky Note Printer. Jej niezwykłość polega na tym, że można ją podłączyć bezpośrednio do inteligentnego głośnika Alexa i tym samym wydawać polecenia wydruku za pomocą komend głosowych.



W założeniu etykieciara Amazona ma służyć do drukowania krótkich wiadomości, przypomnień, listów zakupów czy niewielkich gier słownych generowanych losowo przez asystenta Alexa. Z uwagi na dość małą grupę odbiorczą producent założył, że na początek zostanie wyprodukowana niewielka partia tych urządzeń, a jeśli pomysł się sprawdzi, to firma rozważy wytworzenie większej ich ilości.



Pomysł okazał się być na tyle ciekawy, że drukarki rozeszły się na przysłowiowym pniu i obecnie nie można ich już nigdzie kupić, a sam Amazon informuje, że tym, którym udało się to zrobić dostarczy je pomiędzy lipcem a sierpniem bieżącego roku.







