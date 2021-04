Poniedziałek 19 kwietnia 2021 Apple chwali się wysokością tantiem wypłacanych właścicielom praw autorskich do utworów dostępnych w usłudze Music

Autor: Wedelek | źródło: Engadget | 05:44 Apple ujawniło niedawno ile płaci właścicielom praw autorskich za każdy odsłuchany w serwisie Music utwór. Jest to około 1 cent na każdy stream. Dla porównania lider w branży, jakim jest Spotify płaci od 0,3 do 0,5 centa za każdy odsłuch. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Apple płaci ponad dwukrotnie więcej i że to na tej platformie bardziej opłaca się umieszczać utwory. Jeśli jednak spojrzymy na zasięgi i model biznesowy obu podmiotów, to okaże się, że jest dokładnie na odwrót. Przede wszystkim Spotify ma o wiele więcej subskrybentów – na koniec 2020 roku ich baza liczyła 345 milionów użytkowników, z czego 155 milionów stanowili klienci usługi Premium, a reszta to posiadacze bezpłatnych kont z reklamami.



Jeśli chodzi o Apple, to wiemy tylko tyle, że w czerwcu 2019 roku za usługę Music płaciło ponad 60 milionów osób, a biorąc pod uwagę fakt, że firma nie oferuje wersji bezpłatnej z dużą pewnością możemy założyć, że mamy do czynienia z kilkukrotnie mniejszą liczbą subskrybentów.



Mimo wszystko Apple nie może narzekać na zyski, bo z przychodu z tytułu subskrypcji oddaje właścicielom praw autorskich zaledwie 52% pozyskanej kwoty, a więc wyraźnie mniej niż Spotify, które przeznacza na tantiemy aż 75-80% przychodu. W samym tylko 2020 roku szwedzki koncern wypłacił swoim partnerom aż 5 miliardów euro, z czego niestety większość trafiła nie do samych artystów, a do wytwórni muzycznych. Jeśli chodzi o Apple, to po raz kolejny brak nam danych do porównania, ale z pewnością były to spore kwoty, choć dużo niższe niż w przypadku Spotify.



Jak by jednak nie patrzeć, to wyraźnie widać, że rynek streamingu muzyki bardzo nam się w ostatnich latach rozrósł. Co więcej szacuje się, że z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 i związane z nią ograniczenia w ubiegłym roku aż 83% zysków branży muzycznej pochodziło ze sprzedaży muzyki w formie streamingu na dedykowanych platformach. Szkoda tylko, że większość tej kwoty trafia nie do twórców, a do wytwórni muzycznych.



