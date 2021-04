Poniedziałek 19 kwietnia 2021 RTXy 3080Ti są już transportowane do centrów logistycznych

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 Plotki o bliskiej premierze GeForce RTX 3080Ti zostały oficjalnie potwierdzone przez… magazynierów, którzy zrobili zdjęcie paletom z pierwszymi partiami tych akceleratorów. Z listów przewozowych dowiadujemy się, że nowe karty od MSI trafią między innymi do Los Angeles. W ramach tej konkretnej przesyłki oprócz modelu RTX 3080 Ti Ventus 3X przewożone są też GeForce RTX 3080, RTX 3090, Radeon RX 580, a także niezbyt już świeży GeForce GT 710. Wracając jednak do modelu RTX 3080Ti etykieta potwierdza również, że nowy GeForce będzie dysponować 12GB pamięci RAM typu GDDR6X 19Gb/s.



To oznacza, że wersja Ti będzie mieć o 2GB więcej pamięci niż standardowy RTX 3080, a dodatkowo ma też mieć szerszą szynę pamięci – 384bit o przepustowości 864GB/s. Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to niestety musimy się opierać na nieoficjalnych źródłach. Te z kolei podają, że sercem opisywanego akceleratora będzie wytwarzany w 8nm układ GPU GA102-225, składający się z 28,3miliarda tranzystorów. Budują one w sumie 80 klastrów, co daje nam 10240 procesorów strumieniowych, 80 jednostek RT, 112 ROPów i po 320 tensorów oraz TMU.



Premiera podobno w maju.







