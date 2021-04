Poniedziałek 19 kwietnia 2021 Pamięć podręczna w Radeonach jest szybsza od tej w GeForeceach

Autor: Wedelek | źródło: Chips and Cheese | 18:13 Radeony z serii RX 6000 są pierwszymi kartami wykorzystującymi nowy podsystem pamięci nazwany przez AMD Infinity Cache. Od bardziej tradycyjnego modelu stosowanego przez Nvidię wyróżnia go zastosowanie większej ilości typów cache o różnym czasie dostępu. Tej pamięci jest też wyraźnie więcej niż w kartach zielonych. Różnice w tym aspekcie skłoniły redaktorów z Chips and Cheese do przeprowadzenia kilku testów z wykorzystaniem prostego narzędzia stworzonego z użyciem bibliotek OpenCL, które opiera się na tzw. wskaźnikach do plików. Okazało się, że karty AMD dysponują sumarycznie wyraźnie szybszą pamięcią podręczną niż układy z rodziny Ampere, co według autorów tłumaczy ich wysoką wydajność w niższych rozdzielczościach.



Nvidia może się co prawda pochwalić nieco niższym dostępem do pamięci L1, ale tej jest tylko 64KB. Po jej przekroczeniu następuje z wyraźny skok latencji – o 100ms. Dla porównania w przypadku AMD różnica w dostępie do pamięci L0 i L2 wynosi 66ms. Co więcej ta przewaga rośnie jeszcze mocniej po przekroczeniu 40MB i utrzymuje się aż do 1GB, gdy w grę wchodzi pamięć RAM do której czas dostępu jest u obu producentów zbliżony.



Portal Chips and Cheese sprawdził też jak sytuacja wyglądała w poprzednich generacjach kart AMD i Nvidii. Z uzyskanymi wynikami możecie zapoznać się poniżej.







