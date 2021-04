Wtorek 20 kwietnia 2021 Nvidia chce przejąć ARMa do końca 2022 roku

Autor: Wedelek | źródło: Venture Beat | 05:15 Aktualny szef Nvidii - Jensen Huang w niedawnym wywiadzie dla Venture Beat twierdzi, że jego firma powinna przejąć ARMa do końca 2022 roku – mowa dokładnie o maksymalnie 18 miesiącach. Aktualnie zieloni czekają na opinię regulatorów rynku, którzy mogą jeszcze zablokować zakup firmy lub przynajmniej znacząco go utrudnić. Dowiedzieliśmy się też nieco więcej o umowie jaką zawarła Nvidia z aktualnym właścicielem ARMa – konsorcjum SoftBank. W jej ramach fundusz miałby uzyskać kwotę 40 miliardów dolarów, z czego część miałaby być wypłacona w papierach wartościowych. Mówimy konkretnie o 10% akcji Nvidii.



Jednocześnie amerykański gigant zobowiązuje się do utrzymania siedziby ARM w obecnej lokalizacji, tj. w Cambridge, co ma być ukłonem w stronę Brytyjskiego rządu i tamtejszych regulatorów. Nvidia potwierdziła również, że nie ma zamiaru zmieniać modelu funkcjonowania nabywanego przedsiębiorstwa ani cen udzielanych licencji.



