Wtorek 20 kwietnia 2021 Kryptowaluty mogą wywindować ceny nośników HDD i SSD

Autor: Wedelek | 05:45 Bram Cohen, twórca sieci BitTorrent twierdzi, że niebawem na rynku może zacząć brakować dysków HDD i SSD. Powodem takiego stanu rzeczy ma być rosnąca popularność nowej kryptowaluty o nazwie Chia. Ta w przeciwieństwie do BitCoina czy Ethereum polega nie tyle na wydajności układów GPU/FPGA, a na pojemnych i szybkich nośnikach. Algorytmy powiązane z Chia nieustannie zapisują i odczytują duże porcje danych, przez co wymagana jest nie tylko duża przestrzeń na dane, ale i relatywnie krótki czas dostępu do informacji. Co gorsza tak wykorzystywane nośniki dość szybko się zużywają, przez co trzeba je dość często wymieniać.



Dostrzegają to tzw. górnicy, którzy już teraz skupują duże ilości dysków dedykowanych komputerom klasy serwer. Mowa o HDD o pojemności od 4TB do 18TB, oraz co najmniej 1TB SSD. Zdaniem Cohena rosnący popyt może niebawem doprowadzić do problemów z ich dostępnością, a więc i do wzrostu cen. Co gorsza dotyczyć to będzie nie tylko graczy, ale i zwykłych użytkowników, którzy będą chcieli kupić sobie większy/szybszy nośnik swojego do komputera lub skorzystać z dowolnej usługi cyfrowej – serwerownie też przecież potrzebują dysków i to w ilościach hurtowych.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.