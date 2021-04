Środa 21 kwietnia 2021 Zamieszanie wokół HDR2000 – oficjalne stanowisko VESA

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:15 Chiński sklep internetowy Taobao umieścił w swojej ofercie dwa nowe urządzenia, które mają spełniać wymogi standardu HDR2000. Chodzi o monitory Samsung Odyssey G9 oraz 49-calowego ACERa EI491CRG9 z zakrzywioną matrycą MiniLED. Nie uszło uwadze obserwatorów, którzy zaczęli głośno pytać, czy planowane jest wprowadzenie takiego certyfikatu w niedalekiej przyszłości, a jeśli tak, to czemu nie ma o nim żadnej informacji. Na odpowiedź ze strony stowarzyszenia VESA (Video Electronics Standards Association) nie trzeba było długo czekać. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że taki standard nie został opracowany ani tym bardziej zatwierdzony i tym samym mamy do czynienia ze zwykłym oszustwem.



Jednocześnie VESA wezwała chińskiego sprzedawcę do usunięcia błędnego wpisu ze swojej strony grożąc konsekwencjami w przypadku dalszego stosowania logo organizacji w celu promocji nieistniejącego standardu.







