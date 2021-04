Środa 21 kwietnia 2021 Microsoft Edge będzie jeszcze oszczędniejszy

Autor: Wedelek | 05:29 Przeglądarka Edge na bazie projektu Chromium zdobywa coraz większą bazę użytkowników i obecnie jest już popularniejsza od Firefoxa. Według Statcounter Chrome dzierżył w marcu 67,09% udziałów, na drugim miejscu było Safari z udziałem 10,13%, a na trzecim wylądował Edge właśnie, który z wynikiem 8,04% wyprzedził minimalnie Firefoxa (7,97%). Duża w tym zasługa ostatnich aktualizacji, które sprawiają, że program Microsoftu jest coraz lepszym narzędziem. Przez to użytkownicy często nie widzą potrzeby zmiany Edge na inną aplikację. Tym bardziej, że wspomniana przeglądarka szczególnie dobrze radzi sobie na urządzeniach mobilnych – a niebawem ma być pod tym względem jeszcze lepsza.



Wszystko za sprawą trybu Performance Mode poprawiającego zarządzanie pamięcią RAM i zasobami CPU oraz GPU. Realizacja tych założeń ma się odbywać między innymi poprzez usypianie nieużywanych kart, które domyślnie po 5 minutach będą dezaktywowane, zwalniając cenne zasoby. Nowy tryb będzie opcjonalny i ma podlegać dodatkowym modyfikacjom, ale na razie nie działa to jeszcze w 100% poprawnie. Mimo to możecie go już testować – został zaimplementowany w najnowszej wersji Canary.







