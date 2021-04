Środa 21 kwietnia 2021 Wzrost cen pamięci DRAM będzie wyższy niż pierwotnie zakładano

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:44 Firma analityczna TrendForce zmodyfikowała niedawno swoje prognozy dotyczące rynku pamięci DRAM. Według najnowszych wyliczeń ma być jeszcze gorzej, a wzrost cen w ujęciu kwartalnym będzie o dobre 5-10pp wyższy od tego, który przewidywano. W przypadku pamięci dla komputerów desktop cena tych komponentów w drugim kwartale 2021 roku ma być większa o 23-28% względem poprzedniego kwartału, a serwerowe kości DRAM będą droższe o 20%-25%. Wcześniej prognozowano wzrost na poziomie odpowiednio 13%-18% i do 20%. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nadal są to tylko prognozy, a większość producentów OEM wciąż negocjuje konkretne stawki z dostawcami podzespołów.









