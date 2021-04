Wtorek 20 kwietnia 2021 Nowe sterowniki dla Radeonów z kilkoma nowymi funkcjonalnościami

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:48 AMD opublikowało na swoich serwerach nową wersję pakietu sterowników Radeon Software Adrenalin 21.4.1 dedykowanych komputerom z kartami graficznymi tego producenta. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że tym razem nie poprzestano na eliminacji znanych błędów i poprawkach dla popularnych gier. Te oczywiście również się tu znajdują, ale na dalszy plan spychają je nowe funkcjonalności wprowadzone rzez firmę AMD. Ich pełną listę znajdziecie na blogu AMD, a poniżej załączamy najważniejsze z nich.



Są to:

Nowa aplikacja AMD Link dla systemu Windows, która pozwala użytkownikom łączyć się z drugim PCtem na odległość. AMD chwali się, że dzięki Link Game użytkownik może zaprosić znajomego z komputerem wyposażonym w układ graficzny Radeon do wspólnej gry w lokalnym trybie wieloosobowym lub na podzielonym ekranie;



Nowe opcje instalacji i rozszerzone opcje do śledzenia parametrów oraz dostrajania działania sprzętu, skupiające w jednym miejscu funkcje przeznaczone dla Radeonów i Ryzenów;



Ulepszone opcje do nagrywania i transmisji na żywo, a także nowa funkcja dla początkujących streamerów;



Obsługa Microsoft PlayReady AV1 dla kart graficznych Radeon RX 6000;



AMD Crash Defender – moduł pośredniczący między sterownikiem a systemem odpowiadający za eliminację błędów powodujących błędy w komunikacji i przeciwdziałający zawieszaniu się systemu. W niektórych przypadkach ma też pomagać odzyskać sprawność OSu po awarii.



Pakiet Radeon Software Adrenalin 21.4.1 możecie pobrać TUTAJ.







