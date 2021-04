Wtorek 20 kwietnia 2021 Nowy iMac, iPad Pro i Apple TV, a także Air Tag od Apple

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 20:15 Dzisiejsza konferencja zaczęła się od drobiazgów. Takich, jak Apple Card Family. Jest to wirtualna karta z której można wspólnie korzystać do płacenia za zakupy w ramach rodziny. W przypadku podpięcia do kont dziecięcych można będzie nakładać ograniczenia na to co kupują nasze pociechy i za ile. Do tego dochodzi nowa wersja aplikacji Podcast z możliwością wspierania twórców poprzez dedykowaną usługę, ulepszona funkcja Find my iPhone oraz fioletowa wersja iPhonea. Potem pokazano nam nowe akcesorium o nazwie Air Tag. Jest to brelok parowany ze smartfonem, który przyczepiamy np. do kluczy i w ten sposób możemy je szybko zlokalizować.



Jak to u Apple całość jest zbudowana wokół wygodnego interfejsu i z naciskiem na bezpieczeństwo oraz szyfrowaną komunikację. Koszt, to $29 za jedną sztukę lub $99 za cztery.



Spory segment poświęcono urządzeniu Apple TV 4K zbudowanemu w oparciu o układ A12. Wspiera ono między innymi Dolby Vision, HDR, oraz nową funkcję automatycznego ustawienia balansu kolorów z wykorzystaniem aplikacji wbudowanej w iPhonea. Odświeżony został również pilot, a miejsce starego modułu WiFi zajął nowy z obsługą wersji 6.0. Wspomniano też o nowościach jakie mają trafić do usługi streamingu od Apple i pomniejszych zmianach w interfejsie. Cena za tegoroczne urządzenie to $179 za wersję 32GB i $199 za 64GB odmianę.



Następnie skupiono się na Macach i tym jak przebiega migracja z procesorów Intela na układy zbudowane przez Apple by następnie płynnie przejść do prezentacji iMaca 2021. Jak nie trudno się domyślić postawiono w nim na procesor M1, który pozwolił zaprojektować mniejszą i lżejszą obudowę. Przy okazji zdecydowano się na odważniejszy, bardziej kolorowy design – do wyboru będzie aż 8 odmian kolorystycznych. Podobno nowy procesor ma sprawiać, że nowy iMac jest do 85% wydajniejszy w zadaniach opierających się na mocy CPU, ma 2x szybszy GPU i 3x lepiej radzi sobie z uczeniem maszynowym.



Jeśli chodzi o wyświetlacz, to ten ma 24-cali i rozdzielczość 4,5K. Nad nim umieszczono czujnik oświetlenia, kamerę 1080p z większą matrycą, a z tyłu wkomponowano lepsze mikrofony i 6 głośników z aktywną redukcją hałasu z otoczenia. Z portów mamy cztery USB 3.2 z czego dwa obsługują też Thunderbolta, a także nowe złącze zasilające na magnesie. Wersja podstawowa z M1 wyposażonym w 7-rdzeniowy IGP, 8GB pamięci RAM i 256GB dysk SSD będzie kosztować $1299, a jej sprzedaż ruszy w maju. Za wersję z pojemniejszym dyskiem i RAMem oraz procesorem z większą ilością rdzeni graficznych trzeba będzie zapłacić $1499.



Apple odświeżyło też klawiaturę, dodając do niej między innymi czytnik linii papilarnych i skróty dla spotlight oraz emoji, a także wprowadziło nowe wersje kolorystyczne myszek i trackpadów.



Procesor M1 z 8-rdzeniowym GPU trafi też do nowej wersji iPada Pro, który dostanie jeszcze lepszy wyświetlacz LCD, a mianowicie Liquid Retina XDR o jasności 1000 nitów (do 1600 nitów w piku, 10’000 mini-LEDów). Dużym zmianom poddano zestaw kamer. Z tyłu będziemy mieć z grubsza ten sam układ co w iPhone 12, a z przodu będzie to połącznie systemu TrueDepth Camera i 12MP, szerokokątnego obiektywu. Opisywany tablet otrzyma też pojemniejszy oraz szybszy dysk SSD, oferujący do 2TB pamięci na dane, maksymalnie 16GB pamięci RAM, interfejs Thunderbolt z 4x wyższym transferem danych niż dotychczas, WiFi6, opcjonalny moduł 5G oraz wsparcie dla nowych kontrolerów od Sony i Microsoftu. Wersja 11-calowa zostanie wyceniona na $799, a 12,9-calowa na $1099. Do iPada Pro można też oczywiście dokupić kilka odświeżonych akcesoriów, w tym Apple Pencil czy nowe etui z wbudowaną klawiaturą.



Poniżej znajdziecie galerię z najważniejszymi elementami konferencji:







