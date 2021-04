Środa 21 kwietnia 2021 Sony rozbuduje PlayStation Plus o nowe możliwości

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 17:36 Phil Spencer wielokrotnie porównywał Game Passa do platformy Netflix sugerując, że taka forma dostępu do gier jest przyszłością branży. Dlatego też wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje momentu gdy największy konkurent Microsoftu zaprezentuje swoją własną usługę subskrypcyjną, która byłaby konkurentem dla XGP. Sony tymczasem nie odnosi się specjalnie do tych głosów i po cichu pracuje nad nową usługą abonamentową powiązaną z marką PlayStation. Tyle tylko, że nie chodzi o subskrypcję gier, a wideo.



Jej istnienie ujawniła niedawno polska dywizja Sony Interactive Entertainment, zdradzając przy tym, jej nazwę - PlayStation Plus Video. Wiadomo, że nie będzie to zupełnie nowa funkcjonalność, a raczej cześć PlayStation Plus dostępna dla osób opłacających abonament PS+. Ogłoszenie jakie pojawiło się na polskiej stronie sugerowało uruchomienie nowego produktu już 22 kwietnia, a więc jutro. Docelowo usługa ta ma zastąpić oferowany na zachodzie sklep z filmami i serialami, którego zamknięcie zapowiedziano na koniec sierpnia. Powodem tej decyzji jest duża konkurencja ze strony Netflixa, HBO i Disneya, które sukcesywnie zabijają rynek wypożyczania i kupowania treści wideo.



Sony has accidentally published an announcement for the PlayStation Plus Video Pass on its Polish website



This will be available for all PS+ members from April 22 until April 22, 2022



It is not clear what this exact pass doeshttps://t.co/5kBnGCu0Na pic.twitter.com/kJySq0eQHX — Nibel (@Nibellion) April 21, 2021



