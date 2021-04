Środa 21 kwietnia 2021 AMD Fidelity FX trafia na konsole Xbox Series S|X

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:37 Firma AMD opublikowała nową wersję pakietu deweloperskiego Game Development Kit (GDK) dedykowanego nowym konsolom firmy Microsoft, tj. Xboxom Series S i X. W jego skład wchodzą biblioteki z rodziny FidelityFX dostępne do tej pory jedynie na komputerach PC z systemem Windows. Dzięki tej zmianie deweloperzy mogą korzystać z takich technik jak Image Sharpening, Variable Shading czy Denoiser, a w niedalekiej przyszłości również z Super Resolution – technologii, która ma stanowić odpowiednik dla DLSSa od Nvidii.



Z punktu widzenia AMD i Microsoftu jest to niezwykle istotna zmiana. Dla czerwonych ważne jest by z ich rozwiązań korzystało jak najwięcej osób, a Microsoft z kolei chce by gry tworzone na wszystkie platformy były maksymalnie spójne i łatwe w tworzeniu.



Poniżej znajdziecie listę najważniejszych funkcji wprowadzonych w nowym GDK:

AMD FidelityFX, czyli otwarta kolekcja technologii wizualnych dostępna w ramach inicjatywy GPUOpen jest od teraz dostępna także dla deweloperów gier na konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Zestaw ten ułatwi im implementowanie wysokiej jakości efektów wizualnych do gier na PC i Xbox, jak Contrast Adaptive Sharpening (CAS), Variable Shading czy Denoiser do cieni realizowanych poprzez raytracing. Gracze korzystający z konsol Xbox będą mogli wkrótce zaznać optymalizacji i niewiarygodnych efektów, z jakich gracze korzystający z komputerów z kartami graficznymi AMD Radeon mogą korzystać w miarę jak deweloperzy implementują techniki FidelityFX w kolejnych grach (jest ich już ponad 40). Ostatnio rozszerzono też funkcjonalność techniki FidelityFX Denoiser o odszumianie cieni.

Nowy przewodnik do optymalizacji działania gier na procesorach AMD Ryzen, który ułatwia deweloperom wydobycie maksimum możliwości z procesorów na bazie architektury AMD „Zen 2” i „Zen 3” i zawiera przykładowe próbki kodu. Ponadto firma AMD wydała nową wersję przykładowego kodu do rozpoznawania liczby dostępnych rdzeni oraz uaktualniła przewodnik najlepszych praktyk, aby deweloperzy gier mogli optymalizować swoje gry i wydobywać jak najwięcej z procesorów o dużej liczbie rdzeni.

Nowy Microsoft DirectX 12 Agility SDK upraszcza sposób, w jaki nowe funkcje DirectX 12 będą udostępniane deweloperom, aby mogli je wykorzystywać w swoich grach, na czym skorzystają też gracze. Firma AMD będzie dalej mocno wspierać ekosystem DirectX 12 Ultimate wśród kart graficznych na bazie architektury AMD RDNA2 oraz poprzez wsparcie dla funkcji DirectStorage dla Windows.

HLSL Shader Moderl 6.6 otrzymał aktualizację zwiększającą możliwości i elastyczność poprzez dodanie obsługi:

64-bit integer atomics,



dynamic resource binding,



compute shader derivatives



I innych funkcji.

W celu zapewnienia wsparcia dla HLSL Shader Model 6.6, który zostanie udostępniony wraz z pierwszą wersją DirectX 12 Agility SDK, firma AMD wydała specjalną wersję sterownika AMD Radeon Software Adrenalin specjalnie dla deweloperów.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.