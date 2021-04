Czwartek 22 kwietnia 2021 Sterowniki AMD ze wsparciem dla nowych Radeonów w wersji mobile

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:30 Jakiś czas temu AMD potwierdziło, że pracuje nad nowymi Radeonami dla urządzeń mobilnych zbudowanych na bazie mikroarchitektury RDNA2, ale aż do tej pory było o nich cicho. To co się zmieniło, to nowe wpisy odnalezione w najnowszych sterownikach graficznych, które sugerują, że premiera mobilnych akceleratorów tego producenta zbliża się wielkimi krokami. Z dostępnych informacji wiemy, że modele Radeon RX 6800M i RX 6700M będą bazować na GPU Navi 22, do RX 6600M i RX 6500M trafi Navi 23, a do jeszcze słabszych modeli zawita Navi 24.



Ten ostatni istniej w formie siedmiu wpisów, co oznacza, że nad tyloma wariantami kart pracuje firma z Sunnyvale. Oczywiście nie znaczy to, że tyle trafi ich do sprzedaży, a wręcz przeciwnie. Raczej na pewno będzie ich mniej.



Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to niestety jest to póki co wróżenie z fusów. Spodziewamy się, że RX 6800M będzie mieć 2560SP i 12GB pamięci RAM typu GDDR6 14Gb/s (192-bit), w RX 6700M będzie to najprawdopodobniej 2304SP i 10GB RAMu GDDR6 14Gb/s (160-bit), a w RX 6600M powinniśmy otrzymać 1792-2048SP i 8GB GDDR6 12Gb/s z interfejsem 128-bit. Do modeli RX 6500M i 6300M powinny z kolei trafić 4GB RAMu typu GDDR6 12Gb/s z interfejsem odpowiednio 128-bit i 64-bit.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.