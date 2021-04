Czwartek 22 kwietnia 2021 Der8auer podkręcił GPU w RX 6900 XT do 3,2GHz

Autor: Wedelek | źródło: der8auer | 05:44 Znany overclocker Roman “der8auer” Hartung ustanowił nowy rekord taktowania rdzenia GPU. Niemiec dokonał tego z wykorzystaniem karty Radeon RX 6900 XT od firmy Power Color, która bazuje na nowym wariancie Navi 21 nazwanym XTXH. Są to najlepsze możliwe układy z RDNA 2 jakie udało się wyprodukować w fabryce TSMC i dlatego też AMD przesunięto w nich ogranicznik taktowania z 3GHz do 4GHz. Dzięki temu wreszcie można było pokonać barierę 3000MHz. Użyta do testów karta była oryginalnie wyposażona w blok wodny, na którym udało się der8auerowi osiągnąć taktowanie 2820 MHz, czego dowodem jest zrzut z 3DMark Time Spy.



Karta w takich warunkach rozgrzewała się do 86 stopni Celsjusza. Następnie overclocker zdjął fabryczne chłodzenie i zamontował układ zasilany ciekłym azotem (LN2), który schłodził GPU do -87 stopni Celsjusza. W takich warunkach możliwe było dalsze zwiększanie taktowania aż do osiągnięcia 3225MHz. Der8auer przyznał również, że próbował przez kilka dni poprawić swój wynik, ale mu się to nie udało co oznacza, że jest to po prostu kres możliwości tego konkretnego egzemplarza, ale niekoniecznie samego modelu.









