Piątek 23 kwietnia 2021 Intel wygrywa spór sądowy z VLSI

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:01 Sąd w Waco, w stanie Teksas orzekł, że Intel nie musi płacić odszkodowania firmie VLSI za rzekome naruszenie patentów numer 187 i 522. Te są związane z funkcją Speed Shift odpowiedzialną za właściwy dobór taktowania i napięcia z jakim pracuje rdzeń w celu osiągnięcia możliwie najwyższej wydajności. Oba patenty oryginalnie należały do NXP Semiconductors, który został wykupiony przez VLSI (firma założona przez Fortress, fundusz zależny od Softbanku), a ich naruszenie zostało wycenione przez oskarżenie na kwotę około 3 miliardów dolarów.



Nie jest to kwota mała, nawet jak na tak dużą firmę, więc Intel na pewno się z takiego obrotu sprawy ucieszył. Zwłaszcza, że nie jest to jedyny spór, jaki toczy aktualnie z VLSI. W marcu Chipzilla przegrała już jedną sprawę o wypłatę 2,18-miliardów dolarów zadośćuczynienia, ale przed wypłatą uratowała ją złożona apelacja. Trzeci spór w kwestii innych patentów będzie mieć swoje rozstrzygnięcie dopiero w czerwcu.



