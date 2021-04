Piątek 23 kwietnia 2021 CAT zaprojektował smartfona odpornego na bakterie i wirusy

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:15 Firma CAT we współpracy z Addmasterem zaprojektowała pierwszy telefon na świecie z powłoką przeciwdziałającą namnażaniu się bakterii i wirusów na jego powierzchni. Model S42 H+ będzie korzystać z technologii Kinetic Touchless, a w jego obudowę zostaną wkomponowane jony srebra. Według producenta nowy telefon będzie spełniać standard ISO22196 redukując o 80% namnażanie mikroorganizmów w czasie 15min i o 99,9% w ciągu doby. Oprócz ochrony przed bakteriami nowy smartfon będzie też odporny na zalanie i wstrząsy, co potwierdzają certyfikaty IP68 i IP69, a także na działanie czynników chemicznych, w tym alkoholu.



Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to ta obejmuje procesor MediaTek Helio A20, 5.5″ wyświetlacz HD+ (można go obsługiwać w rękawiczkach i gdy jest mokry), 3GB RAMu, 32GB pamięci wbudowanej, czytnik kart microSD, baterię o pojemności 4200 mAh, Bluetootha 5, 13MP i 5MP aparaty, 3.5mm złącze audio jack oraz Androida 10. Aktualizacja do jedenastki pojawi się później.







