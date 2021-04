Piątek 23 kwietnia 2021 Sony obiecuje jeszcze więcej gier ekskluzywnych

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:30 Microsoft zaczął nową generację konsol z przytupem, przejmując całego Zenimaxa, a wraz z nim kilka studiów deweloperskich i wiele ważnych marek gier. Jednocześnie gigant mocno inwestuje w usługę Game Pass i Xbox Cloud wywołując tym samym regularnie poruszenie wśród graczy i obiecując tanie granie w objęte abonamentem hity. Sony dla kontrastu zachowuje się dużo spokojniej podkreślając, że nie ma zamiaru w najbliższym czasie podążać drogą obraną przez konkurencję, skupiając się zamiast tego na własnych planach wydawniczych.



Niedawno potwierdził to też sam Jim Ryan, który w wywiadzie dla Nikkei przyznawał, że prowadzona przez niego marka PlayStation będzie w nadchodzących latach podążać sprawdzoną ścieżką, stawiając przede wszystkim na treści ekskluzywne. Część będzie produkowana przez samo Sony, inne będą tworzone przez zewnętrznych partnerów, w tym między innymi przez studia niedawno wchłonięte przez Microsoft (lol). Co więcej przy okazji tej generacji treści dostępnych tylko na konsolach niebieskich ma być jeszcze więcej niż na PS4, a wszystkie mają być wysokiej jakości. Sony w przeciwieństwie do Microsoftu i Nintendo zdecydowało się zrezygnować z mniejszych i/lub gorzej ocenianych marek, czego efektem była reorganizacja pracy studiów i anulowanie drugiej części Days Gone. Firma nie wyklucza też zakupów lub otwarcia nowych studiów, choć raczej nie powinniśmy się spodziewać jakichś dużych ogłoszeń w tym temacie w najbliższych miesiącach.



Jim Rayan podkreślił również, że rynek japoński nadal jest dla Sony bardzo ważny i firma będzie dbać o klientów z tego konkretnego regionu jak tylko może. Zapytany o problem z dostępnością PlayStation CEO odpowiedział, że faktycznie jest to spore utrudnienie, ale jednocześnie dodał, że i tak sytuacja jest dużo lepsza niż w momencie premiery PlayStation 4. Po prostu popyt jest wyraźnie większy niż w ostatnich latach, a skali jego wzrostu nikt nie był w stanie przewidzieć.



Wracając jeszcze do exów od Sony, to na dniach (30 kwietnia) biblioteka Sony powiększy się o Returnal, a 11 czerwca dołączy do niej Ratchet & Clank: Rift Apart. Obie gry obiecują wysoką jakość, ale niestety w równie wysokiej cenie oscylującej wokół 70 dolarów/euro.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.