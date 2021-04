Czwartek 22 kwietnia 2021 Wyciekła specyfikacja RTXa 3080Ti i jego wydajność w kopaniu ETH

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 19:18 Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie procesora graficznego GA102-225, który jest sercem modelu GeForce RTX 3080Ti. Składa się on z 80 klastrów SM, które obejmują 10 240 aktywnych procesorów CUDA, 80 jednostek RT, po 320 Tensorów i TMU oraz 112 ROPów. Zegar GPU został ustawiony na 1365MHz (do 1665MHz z TURBO), a element ten współpracuje z 12GB pamięci RAM typu GDDR6X 19Gb/s z interfejsem 384-bit (przepustowość 912GB/s). Standardowy RTX 3080Ti będzie mieć TDP na poziomie 320W, a jego sugerowana cena detaliczna wyniesie $999.



Jedna z wersji poglądowych tego modelu trafiła w ręce kopacza kryptowalut, który po dokonaniu pewnych optymalizacji (ustawienie TDP na 278W, podkręcenie pamięci do 21,4Gb/s) osiągnął wydajność w kopaniu Ethereum na poziomie 118,9 Mh/s. Jest to bardzo dobry wynik, co może niepokoić w temacie dostępności tych kart. Nvidia co prawda zapowiedziała, że wersje sklepowe będą mieć blokadę dla kopaczy w formie spowalniacza obniżającego o połowę zysk z takiego procederu, ale mając w pamięci skuteczność poprzedniego zabezpieczenia trzeba podchodzić do takich rewelacji z rezerwą.







