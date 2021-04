Piątek 23 kwietnia 2021 Intel publikuje wyniki finansowe za Q1 2021

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 18:05 Intel opublikował najnowsze wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku, a także prognozę na cały rok. Dowiadujemy się z nich, że przychód z tytułu sprzedaży układów scalonych nie uległ zmianom względem ubiegłorocznego i wynosił 18,6 miliarda dolarów. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę nieco większe wydatki na badania i rozwój ($4,8 mld) i niższą marżę z tyt. działalności operacyjnej (32%), to okaże się, że zysk był mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 5,7 miliardów dolarów (zamiast $6,1 mld). Tradycyjnie najlepiej radził sobie segment rozwiązań dla komputerów osobistych, który wygenerował przychód na poziomie $10,6mld.



Na drugiej pozycji plasowały się układy dla centrów baz danych z wynikiem 5,6 mld dolarów, a dalej mamy IoT - $914 mln, segment Mobileye - $377 mln oraz FPGA - $486mln. Jeśli chodzi o cały nadchodzący rok, to niebiescy prognozują osiągnięcie przychodu na poziomie 72,5 miliarda dolarów, a więc mniej więcej tyle samo co przed rokiem.



GAAP Non-GAAP Q1 2021 Q1 2020 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2020 Q1 2020 Przychód (w mld) $19.7 $19.8 -1% $18.6 $18.6 bez zmian Marża brutto 55.2% 60.6% - 5.4 ppt 58.4% 64.5% - 6.1 ppt Badania i rozwój (w mld) $5.0 $4.8 3% $4.8 $4.6 2% Marża z tyt. dz. Operac. 18.8% 35.5% - 16.7 ppt 32.8% 39.5% - 6.7 ppt Stawka podatku 14.0% 14.4% - 0.5 ppt 13.7% 13.7% bez zmian Zysk netto (w mld) $3.4 $5.7 -41% $5.7 $6.1 -6% Zysk na akcję $0.82 $1.31 -37% $1.39 $1.41 -1%





