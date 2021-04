Piątek 23 kwietnia 2021 Sony zgłosiło nowy patent związany z SI, która ma symulować zachowania gracza

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 18:16 Sony zgłosiło ciekawy patent dotyczący wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w swoich aktualnych i przyszłych konsolach. Opisuje on algorytm śledzący poczynania gracza i uczący się na tej podstawie jego zachowań. Tak zbudowana SI byłaby w stanie odwzorować to jak gra dany użytkownik, a nawet zasymulować rozgrywkę w tytule, w który ta osoba jeszcze nigdy nie grała. Oczywiście nie chodzi o to, by AI przechodziło nowe tytuły za nas, tylko żeby pomagało nam w przezwyciężeniu trudności i zdobyciu określonych trofeów lub wyszukaniu pochowanych przez twórców znajdziek.



Teoretycznie dałoby się też wykorzystać tak zgromadzone dane do budowania inteligentniejszych, reagujących na nasz styl rozgrywki przeciwników. Tyle tylko, że wymagałoby to sporo czasu i finalnie z takich danych korzystali by pewnie tylko pracownicy studiów deweloperskich samego Sony. Trudno jednak powiedzieć czy Japończycy zdecydują się iść taką drogą, czy raczej odpuszczą sobie kombinowanie w ten sposób.





