AMD planuje karty Radeon RX 6900 XTX?

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:37 W sieci pojawiły się zdjęcia nie mającej jeszcze swojej premiery karty graficznej AMD z najnowszej generacji opartej o architekturę RDNA. Karta posiada system chłodzenia wyglądem nawiązujący do kart Radeon RX 6800 XT i 6900XT, z tą różnicą, że zastosowano w nim blok wodny z dodatkową chłodnicą. Podobne rozwiązanie było wcześniej stosowane przez AMD w kartach Radeon Fury X i Radeon Vega 64 Liquid Edition. Według spekulacji, jest to Radeon RX 6900 XTX, którego premiera albo została zaniechana przez AMD, albo prawdopodobnie dopiero się odbędzie.



Bardziej realna wydaje się druga z tych możliwości - Radeon RX 6900 XTX mógłby pojawić się po prostu w odpowiedzi na GeForce RTX 3080 Ti. Biorąc pod uwagę, że chłodzony powietrzem Radeon RX 6900 XT jest tylko kilka procent wolniejszy niż GeForce RTX 3090 od Nvidia, a wariant z chłodzeniem wodnym będzie mógł osiągać wyższe zegary, być może AMD szykuje konkurenta dla flagowej karty graficznej Nvidia.



Smaczku sprawie dodaje fakt, że AMD wypuściło ostatnio chipy Navi 21 w wersji XTXH potrafiącej osiągać trochę wyższe częstotliwości taktowania niż dotychczasowe Navi 21 XTX z kart Radeon RX 6900 XT. Aktualnie te GPU są używane w nowych autorskich konstrukcjach producentów, takich jak PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate i Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition. Wydanie nowej szybszej niż Radeon RX 6900XT karty referencyjnej w oparciu o ten ulepszomy GPU wydaje się być możliwe.



Zdjęcia wskazują, jakby uwidoczniona na nich karta graficzna była zapakowana w opakowanie znane z pudełek kart sklepowych, co oznacza produkt praktycznie gotowy do premiery. Być może AMD ma już gotową odpowiedź na GeForce RTX 3080Ti ? Lub na zdjęciach uwidoczniono kartę, która miała zadebiutować jesienią wraz z pozostałymi modelami z seri Navi 2, ale ostatecznie jej premiera została zaniechana. Najbliższe tygodnie powinny dać odpowiedź na pytanie, które z tych przypuszczeń jest prawdziwe.







