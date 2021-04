Niedziela 25 kwietnia 2021 TSMC doda do swoich fabryk system odzyskiwania wody

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 21:51 Największa od lat susza, jaka w marcu nawiedziła Tajwan, skłoniła operującą na Tajwanie firmę TSMC do nowej inwestycji. Największy na świecie producent układów scalonych na zamówienie poinformował, że doda do swoich fabryk system odzyskiwania wody. Proces wytwarzania chipów wymaga dużego zużycia wody ze względu na wysokie standardy czystości i liczne chemikalia zaangażowane w ten proces, z których każde musi zostać zmyte, zanim płytka krzemowa będzie mogła przejść do następnego etap produkcji. Do tej pory używana do tego woda była bezpowrotnie tracona.



To okazało się zgubne podczas marcowej (i trwającej jeszcze w mniejszym stopniu) suszy. W efekcie limitów dostaw wody z sieci wodociągowej, firma musiała czasowo zmniejszyć poziom produkcji wafli krzemowych. Sytuację uratowały wynajęte cysterny, które dowoziły do fabryk TSMC odsoloną wodę morską.



Lora Ho, starszy wiceprezes TSMC ds. Sprzedaży w Europie i Azji zdradził, że TSMC nauczone tym błędem doda do swoich fabryk system odzyskiwania wody. Instalacje te mają wejść w fazę operatywną w 2024 roku, wytwarzając około 67 000 ton wody dziennie, która będzie ponownie wracać do procesu produkcji.









