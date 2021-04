Poniedziałek 26 kwietnia 2021 Stacja Bitmain Antminer E9 o wydajności 25 kart GeForce RTX 3090

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:16 Wydobywanie kryptowalut pochłania z rynku bardzo dużo kart graficznych. Poprzedni deficyt kart graficznych został zakończony w 2019 roku po pojawieniu się dedykowanych urządzeń opartych o procesory typu ASIC, czyli jednostki specjalizowane zaprojektowane typowo pod konkretne zadanie. Niestety wraz z debiutem kart Nvidia Ampere i AMD RDNA, kopacze kryptowalut znów przerzucili się na GPU. Być może kres temu położy nowa generacja koparek z układami ASIC, której przedstawicielem jest Bitmain Antminer E9. Urządzenie oferuje wydajność 3000 MH/s, czyli taką, jak około 25 kart GeForce RTX 3090, a przy tym jego cena to nieco ponad 20 tyś USD.



Czyni to zakup GeForce 3090 i 3080 mniej opłacalnym, zwłaszcza, jeśli uwzględnimy pobór energii. Bitmain Antminer E9 podczas pracy konsumuje około 2550W, czyli mniej więcej tyle ile 10 kart GeForce RTX 3080 lub 3090. Oznacza to, że jego efektywność energetyczna jest ponad 2-krotnie lepsza od zestawu kart GPU.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.