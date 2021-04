Wtorek 27 kwietnia 2021 GlobalFoundries przenosi swoją siedzibę do FAB 8

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:46 Firma GlobalFoundries, jeden z trzech największych na rynku producentów układów scalonych na zamówienie, w 2. połowie 2018 roku poinformowała o porzuceniu dalszego rozwoju 7nm litografii oraz wycofaniu się z wyścigu technicznego z TSMC i Samsungiem. Powodem tego miałby być zbyt wysokie koszty opracowania kolejnych procesów litograficznych. Mimo tego producent cały czas działa i prowadzi produkcję w starszych litografiach do 12nm włącznie, prowadząc istotne obecnie działania związane ze wzrostem swoich mocy produkcyjnych.



W ubiegłym roku firma poinformowała o zakupie gruntu o powierzchni 27 hektarów, przylegającego do jej najnowocześniejszą fabryki FAB 8, zlokalizowanej w USA w stanie Nowy Jork.



Teraz producent poinformował o przeniesieniu swojej siedziby do rozbudowywanego kompleksu FAB 8 w USA. Zmiana następuje efektywnie z dniem dzisiejszym, powodując też relokację kadry zarządzającej. Dotychczasowa siedziba mieściła się w Santa Klara w dolinie Krzemowej, a poprzednie - w Abu Dhabi w biurowcu inwestora (Mubadala i ATIC), a początkowo w Dreźnie gdzie znajdują się byłe fabryki AMD, zakupione przez Global Foundries w 2008 roku.



Wszystko wskazuje na to, że domniemywane plany porzucenia działalności przez GlobalFoundries nie dojdą do skutku, a producent będzie obecny na rynku obierając trochę inną, bardziej ekonomiczną strategię działalności, niż to miało miejsce do 2018 roku.







Fab 8 w stanie Nowy Jork i pamiątkowe zdjęcie pracowników z okazji 10 lat istnienia Global Foundries



