Wtorek 27 kwietnia 2021 Intel może liczyć na bardzo dużą dotację od administracji USA

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:55 (1) W ubiegłym miesiącu nowy szef Intela, Pat Gelsinger zaprezentował swoją wizję rozwoju firmy oraz kroki, jakie Intel zamierza podjąć w najbliższych latach w celu zachowania pozycji na rynku. Zapowiedziano m.in. że przyszłe procesory wprowadzane od 2023 roku będą mieć budowę modułową (podobnie jak ZEN od AMD), a do ich produkcji Intel zamierza użyć "najbardziej właściwych z dostępnych procesów litograficznych", co praktyce oznacza przynajmniej częściowe skorzystanie z litografii innych producentów, np. TSMC. Pat Gelsinger zapowiedział również plan IDM 2.0, czyli spore inwestycje w nowe i już istniejące Faby.



Przede wszystkim za sumę około 20 miliardów dolarów mają zostać wybudowane dwie nowe fabryki, których powstanie dotychczas nie było planowane. Zostaną one przystosowane do produkcji w litografii 7nm EUV. Jednocześnie Intel zamierza udostępnić innym producentom możliwość produkowania chipów w jego fabrykach. W praktyce oznacza to zwolnienie dla rynku mocy produkcyjnych, które Intel ew. zajmie u innych producentów.



Plany szybko skomentowali specjaliści, którzy określili je mianem niewystarczających - wskazując, że Intel nadal będzie wydawał na nowe fabryki oraz opracowanie kolejnych litografii mniej niż wydaje i planuje w następnych latach wydawać TSMC.



Jednocześnie ogłaszając IDM 2.0 Intel zasygnalizował administracji USA, że to właściwy czas, aby wesprzeć amerykańskie firmy w walce konkurencyjnej z firmami z Tajawniu i Korei - „Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w rozwiązaniu globalnego kryzysu dostaw, ale nie możemy tego zrobić sami . Inwestycje potrzebne na wymaganą skalę są ogromne i będą wymagały bliskiego partnerstwa przemysłu i rządu, aby sprostać tej potrzebie ”. powiedział wtedy CEO Intela, Pat Gelsinger. Dyrektor generalny Intela spotkał się również z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu, aby omówić tę kwestię. Kwestię tą poruszali też inni producenci w lutym, kierując do Prezydenta USA specjalne pismo



Według najnowszych nieoficjalnych informacji, Intel może faktycznie liczyć na pomoc ze strony USA. W kuluarach mówi się o przenznaniu na realizację Intel IDM 2.0 dotacji, której wysokość może być nawet 10 cyfrowa, co oznacza kwotę co najmniej 10 mld. USD. Ma to wynikać z planów administracji USA, aby zwiększyć volumen chipów produkowanych na terenie USA i bardziej uniezależnić się od dostwców ze wschodu.



K O M E N T A R Z E

taki "wolny rynek" (autor: ziemowit | data: 27/04/21 | godz.: 15:47 )

dobrze, że w Europie nie ma takich problemów ;)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.