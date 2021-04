Wtorek 27 kwietnia 2021 Commodore 64 przystosowane do kopania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:29 (1) Ktoś postanowił sprawdzić jaką wydajnosć w obliczaniu haszy przy kopaniu kryptowalut zdoła osiągnąć kultowe Commodore 64. Po napisaniu odpowiedniego programu okazało się, że urządzenie osiąga wydajność 0,3 hasza na sekundę. Pod tym zwględem urządzenie przegrywa z konsolą Nintendo Game Boy, która potrafi generować bitcoiny z zawrotną prędkością 0,8 hashów na sekundę. Autor programu twierdzi jednak, że po przepisaniu programu do języka maszynowego, możliwe byłoby na Commodore 64 uzyskanie około 3 haszy na sekundę, oraz nawet do 60 haszy, jeśli dodatkowo w urządzeniu wymienić procesor na inny.



Commodore 64 został wydany przez IBM w 1982 roku, wyposażony w procesor MOS 6510 o taktowaniu 1,023 MHz i połączony z 64 KB RAM i 20 KB ROM.







K O M E N T A R Z E

Ale co przystosowane? (autor: Kenjiro | data: 27/04/21 | godz.: 14:55 )

Że program ktoś przeportował na ASM? To ja nie raz dostosowywałem PC portując "Hello world" na Linuksa ;-).



