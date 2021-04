Wtorek 27 kwietnia 2021 Google zastosuje autorskie procesory ASIC do utrzymania YouTube

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:42 YouTube to największa platforma z treściami wideo, odwiedzana miesięcznie przez około 2 miliardy użytkowników. Każdej minuty na portal dodawane jest około 500 godzin materiałów wideo, rosną też ich rozdzielczości i jakość. Z tego powodu Google, właściciel YouTube zdecydował się na nowy krok. Firma zastosuje w infrastrukturze technicznej utrzymującej YouTube autorskie procesory typu ASIC, czyli jednostki specjalizowane do wykonywania jednego typu obliczeń. Procesory VCU (Video transCoding Units) o nazwie Argos będą służyć do transkodowania materiałów wideo.



Jednostki mają wykonywać te operacje szybciej niż procesory serwerowe ogólnego przeznaczenia, notując też od 20 do 33 krotnie wyższą efektywność energetyczną w trakcie realizacji tych obliczeń.



VCU Argos będą montowane na płytce drukowanej z interfejsem PCI-Express i instalowane w serwerach w formie kart rozszerzeń.







