Wtorek 27 kwietnia 2021 Rekordowe wyniki finansowe AMD w 1. kwartale 2021 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:22 (2) Firma AMD podała wyniki finansowe odnotowane w 1. kwartale 2021 roku. Przychód korporacji w minionym kwartale wyniósł 3,45 miliarda dolarów, co w historii AMD stanowi kolejny rekord pod względem wysokości kwartalnego przychodu, w dodatku odnotowany po raz trzeci z rzędu - po świetnych wynikach w 3 i 4 kwartale 2020 roku. Przychód z 1. kwartału 2021 roku jest aż o 93% wyższy niż w 1. kwartale 2020 roku, o 6 procent wyższy niż w 4. kwartale 2020 roku i o 24% wyższy niż w 3. kwartale 2020 roku. Zysk operacyjny w minionym kwartale wyniósł 662 mln USD, a zysk netto 555 mln USD, czyli o 243 procent więcej niż w 1. kwartale 2020 roku.



Przychód działu Computing and Graphics dostarczającego procesory i karty graficzne na rynek konsumencki wyniósł 2,10 mld USD i był o 46 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem, i o 7 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale.



Przychód działu Enterprise, Embedded and Semi-Custom zajmującego się dostawami procesorów serwerowych oraz chipów do konsol, wyniósł 1,35 mld USD - o 286 procent więcej niż w tym samym kwartale przed rokiem i o 5 więcej niż we wcześniejszym kwartale.



W 2. kwartale 2021 roku AMD spodziewa się przychodu w wysokości 3,6-3,7 mld USD.







K O M E N T A R Z E

... (autor: krzysiozboj | data: 28/04/21 | godz.: 00:20 )

Nie ma się miliardów na koncie, to strach komentować wyniki, wpadnie jeszcze jakiś "mundry" i zbeszta :)

A wyniki ... świetne, tylko cholera wie do którego kwartału odnosić. Czwarty ze wzgledu na święta zazwyczaj najlepszy, w pierwszym zazwyczaj spadek. Do pierwszego z 2020? Przepaść. By robili 5-6 mld, to pewnie tylko moce przerobowe TSMC ograniczeniem.



Trochę mi przy tych ZENach szkoda Cray, kiedyś postawił na Opterony, nie przeżył czekania na solidnego następcę Opterona, ZEN byłby nim.



Moim zdaniem (autor: Zbyszek.J | data: 28/04/21 | godz.: 00:49 )

w latach 2008-2010 gdy w AMD wewnętrznie forsowano projekt Bulldozera, to albo pracownikami AMD zawładnęła zbiorowa głupota, albo naciski nieudolnego wówczas kierownictwa były tak mocne, że gasiły protesty lepiej zorientowanych iż to będzie bubel.



Biorąc na logikę - idea była szczytna - zróbmy procesor mający 2 wątki na 1 rdzeń, który drugi wątek przetwarza z szybkością 80% pierwszego wątku, zamiast tylko 20-30% jak u Intela. Realizacja tej idei była fatalna - zrobiono rdzeń o wydajności takiej, jak pojedynczy rdzeń Intela, ale sztucznie dzieląc go na 2 odrębne części - 2 jednostki INT dla 1 wątku i 2 jednostki INT dla drugiego wątku, nieosiągalne przez siebie wzajemnie. Efekt: rdzeń otrzymuje 1 wątek, i zamiast używać dla niego 4 jednostki INT, używa tylko 2 takie jednostki.



Idea była taka: zrobić rdzeń o wydajności jednowątkowej Intela, ale o dużo wyższym zysku z 2-wątku



Realizacja była taka: zrobiono rdzeń o wydajności wielowątkowej Intela, ale o wyraźnie niższej wydajności jednowątkowej (bo zasoby takie jak dostępne dla 2 wątków, dla 1 wątku były praktycznie o połowę mniejsze).



Jestem zdania że ktoś w AMD musiał się dość szybko zorientować, że to nie wypali, ale ówczesny dyrektor i kierownictwo jednak parło na Bulldozera.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.