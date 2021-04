Wtorek 27 kwietnia 2021 Fractal poszerza ofertę zasilaczy Ion o nowy Ion Gold

Autor: Redakcja | 09:25 Najnowszym dodatkiem do linii zasilaczy Ion Fractal Design jest Ion Gold. Zaprojektowany specjalnie dla każdego, kto szuka wysokiej jakości zasilacza w konkurencyjnej cenie, Ion Gold jest pełen możliwości. Posiada klasę sprawności 80PLUS Gold i oferuje dobre parametry elektryczne i cichą pracę w atrakcyjnym wzornictwie. Jest on w pełni modułowy i ma głębokość 150 mm, co pozwala na zredukowanie bałaganu w obudowie i łatwy montaż. Spokój zapewnia 7-letnia gwarancja i pełen pakiet zabezpieczeń elektrycznych.



Ta seria zasilaczy obsługuje najnowszy standard ATX 2.52 z poprawionym czasem uruchamiania i reakcją na obciążenia przejściowe. Konstrukcja DC-DC zapewnia bardziej precyzyjną moc elektryczną i pełną kompatybilność z nowoczesnymi komponentami. Wysokiej jakości japońskie kondensatory 105°C po stronie pierwotnej zapewniają niezawodność i trwałość. Wyposażony jest w duży wentylator Fractal Design Dynamic 140 mm ze sterowaniem zależnym od temperatury, dostosowany do zasilaczy z niską prędkością minimalną.







Ceny detaliczne przedstawiają się następująco:











