Środa 28 kwietnia 2021 Rusza produkcja procesorów Apple M2

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 19:14 (2) W ubiegłym roku Apple zszokowało świat, ogłaszając w czerwcu, że zamierza porzucić procesory Intela i w przyszłych generacjach swoich laptopów i komputerów zastosować inny CPU. Zapowiedź zmaterializowała się bardzo szybko, bo już po kilku miesiącach od niej do sklepów trafia nowa seria komputerów iMac i laptopów MacBook, wyposażona w autorski procesor Apple M1, produkowany w 5nm litografii TSMC. Przechodząc na własne CPU Apple dało do zrozumienia, że powodem tego kroku były niewystarczające innowacje i zbyt powolny rozwój procesorów Intela.



Tymczasem według najnowszych informacji, w tym tygodniu w fabrykach TSMC uruchomiona została produkcja drugiej generacji procesorów Apple, nazywanych Apple M2. Nowe CPU, poza zawartymi w nich ulepszeniami, mają tez Koszysta z bardziej dojrzałej wersji 5nm litografii - będzie to proces N5P, charakteryzujący się o kilka procent lepszymi parametrami niż litografia N5 stosowana w produkcji chipów Apple M1.



Procesor Apple M2 prawdopodobnie trafią na rynek jesienią tego roku, wraz z kolejną serią laptopów i komputerów tego producenta.



K O M E N T A R Z E

Na jesień (autor: hokr | data: 28/04/21 | godz.: 20:02 )

miało być M1X, zrezygnowali i od razu będzie M2?



@01 (autor: GULIwer | data: 28/04/21 | godz.: 20:19 )

pewnie kwestia nazewnictwa jedynie. Mogli nazwać 10 a następnego 11 ;)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.