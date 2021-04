Środa 28 kwietnia 2021 Cyberpunk 2077 - liczba zwrotów gry wyniosła 215 tysięcy sztuk

Autor: Zbyszek | źródło: CDProjekt RED | 19:01 (2) O premierze gry Cyberpunk 2077 można z całą pewnością powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze był to sukces, bo już 8 milionów zamówień z przedsprzedaży pozwoliło spłacić koszty opracowania gry. Po drugie, że z powodu niedopracowania gry, po premierze wytworzył się zamęt, który przesądził o uruchomieniu programu zwrotów. W jego ramach każdy, kto zakupił ten tytuł i nie był zadowolony z jego jakości, mógł zwrócić grę i odzyskać pełen zwrot środków. Teraz wiadomo, jak duża była skala zwrotów.Okazuje się, że w ramach tej opcji nabywcy zwrócili 215,6 tysiąca sztuk gry.



To około 2 procent z łącznej sprzedaży w ciągu pierwszych 10 dni od premiery - która wyniosła 13 milionów kopii (uwzględniając zwroty). Łączna strata poniesiona przez CDProjekt z powodu zwrotów to około 48 milionów złotych. To niewiele, biorąc pod uwagę rekordowy przychód za 2020 roku, wynoszący 2,14 miliarda złotych



Warto dodać, że według szacunków sprzedaż Cyberpunka 2077 do końca tego roku ma wynieść około 25,6 miliona kopii.



Niedawno gra otrzymała drugi duży patch, eliminujący kolejny zestaw błędów.



taaa (autor: Wyrzym | data: 28/04/21 | godz.: 19:52 )

juz widze jak sprzedadza 25mln kopii do konca roku (zycze im tego). Sprzedaz padla na ry...twarz sie znaczy w tym roku, ilosc chetnych jakos nie rosnie, ale wszystko mozliwe, promocje, promocje, promocje i w domu, tylko jzu zysk mniejszy.



Zastanawia mnie czemu oni sie tak upartli na te premiery rownoczesne na wszysktich platformach jednoczesnie skoro widzieli jaki to jest problem, przecie wydawanie w roznych temrinach na roznych platformach to dosc taki standard dzisiaj, a nie na sile na stare konsole ktore mocy nie maja i sprawiaja problemy, stracic czas na developerke zamiast dopracowac na jednej.



No dobra, standard taki ale najpierw na konsole, pozniej na PC, w druga strone to chyba jakies tabu dalej? :D



@01 (autor: GULIwer | data: 28/04/21 | godz.: 20:30 )

może być ciężko, ale już widzę na Ceneo za 109. Ciekawe ile będzie sprzedanych podane w następnym raporcie.



