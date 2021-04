Środa 28 kwietnia 2021 PlayStation 5 z nieco lepszym wynkiem sprzedaży niż PS4

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 20:48 Firma Sony podała najnowsze dane na temat sprzedaży swojej najnowszej konsoli, czyli PlayStation 5. Obie wersje konsoli - z napędem optycznym i bez niego, do końca marca tego roku sprzedały się w liczbie 7,8 miliona sztuk. Z liczby tej 3,3 miliona to sprzedaż w 1. kwartale 2021 roku, a 4,5 miliona to sprzedaż od premiery do końca 4. kwartału 2020 roku. Sprzedaż PlayStation 5 jest nieco lepsza, niż notowana 8 lat temu przez PlayStation 4 w takim samym okresie po premierze. PlaySation 4 również zadebiutowała w połowie listopada, a do końca marca 2014 roku uzyskała sprzedaż na poziomie 7,6 mln sztuk.



Sprzedaż PlayStation 5 być może byłaby wyższa, gdyby nie limit zdolnośći produkcyjnych wynikający ze 100 procentowego obłożenia fabryk układów scalonych.



Jednocześnie Sony podało, że pomiędzy 1 kwietnia 2020 roku a 31 marca 2021 roku łączna sprzedaż gier na PS4 i PS5 wyniosła 338,9 mln kopii, z czego 220 mln to były gry zakupione w edycji cyfrowej, a 118,9 mln w standardowym wydaniu pudełkowym. W liczbie tej zawiera się 58,4 mln kopii sprzedanych przez studia należące do Sony.



