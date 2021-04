Środa 28 kwietnia 2021 ZEN 5 Strix Point w litografii 3nm i koncepcją big.LITTLE

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:59 (2) W przyszłym roku AMD zaoferuje nam kolejną nową generację procesorów. Będą to CPU oparte o architekturę ZEN4, i produkowane w nowszym procesie litograficznym 5nm, Jednostki będą też zgodne z nową podstawką AM5, pamięciami typu DDR5, i prawdopodobnie otrzymają więcej rdzeni niż dotychczasowe serie Ryzen 3000 i Ryzen 5000. Doniesienia wskazują też, że każdy CPU z ZEN4 będzie posiadał zintegrowany IGP z architekturą RDNA2, a wskaźnik IPC rdzeni CPU ma wzrosnąć o ponad 20 procent względem tego, co oferuje ZEN 3. AMD pracuje też nad architekturą ZEN 5, i właśnie pojawiają się pierwsze przecieki na jej temat.



Według nich, procesory oparte o architekturę ZEN5 będą wytwarzane w litografii 3nm od TSMC. CPU mają otrzymać nazwę kodową Strix Point, i mają też skorzystać z koncepcji big.LITTLE, czyli łączenia dużych rdzeni o wysokim wskaźniku IPC z mniejszymi rdzeniami o niższym IPC. Procesory w wersji dla laptopów mają mieć 8 wydajnych rdzeni ZEN 5, wspartych przez 4 mniejsze rdzenie o nieokreślonej jeszcze architekturze.





Koncepcja big.LITTLE jest od dłuższego czasu obecna w procesorach smartfonowych z architekturą ARM, jednak jeszcze w tym roku pojawi się w procesorach x86 dla laptopów i komputerów PC, w postaci szykowanej przez Intela serii Alder Lake-S.

Zaletą koncepcji w dzisiejszych czasach jest możliwość umieszczenia większej liczby rdzeni na mniejszej powierzchni krzemowej. W przypadku Alder Lake-S, 8 małych rdzeni ma zajmować powierzchnię tylko trochę większą, niż dwa wydajne rdzenie Golden Cove, a przy tym ich wskaźnik IPC ma wynosić około 60% z tego, ile zaoferuje pod tym względem Golden Cove.



K O M E N T A R Z E

... (autor: krzysiozboj | data: 28/04/21 | godz.: 21:32 )

W telefonach i laptopach ma to prosty cel - wydłużyć czas pracy na baterii. W stacjonarkach i serwerach już przestaje mieć takie znaczenie, czy przy mniejszym obciżążeniu jest to Wat mniej, czy więcej. Pożyjemy zobaczymy, niemniej i tak dobrze, że czas stagnacji rynku CPU za nami.



@ up (autor: Zbyszek.J | data: 28/04/21 | godz.: 21:36 )

tu już mniej chodzi o oszczędność energii, a bardziej o oszczędność powierzchni krzemu i relację końcowej wydajności do powierzchni krzemu. Te rdzenie mają 30-40% powierzchni dużych rdzeni.



Taki Intel mógłby do Alder Lake-S dać od 10 do max 12 dużych rdzeni, lub 8 dużych i 8 mniejszych.



Końcowa wydajność wielowątkowa 8 dużych + 8 mniejszych będzie trochę wyższa niż 12 dużych rdzeni, a powierzchnia całego CPU mniejsza niż gdyby miał tylko 12 dużych rdzeni.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.