Środa 28 kwietnia 2021 Na czym polega szkolenie VLOS?

Autor: materiały partnera | 19:11 Szkolenie VLOS (NSTS-01), to szkolenie, dzięki któremu dana osoba otrzymuje Europejski certyfikat do latania dronem. Mowa tu dokładnie o tym, że właściciel drona z kamerą 4K z certyfikatem po tym szkoleniu może używać drona do kręcenia reklam nie tylko w Polsce, ale też na terenie całej Unii Europejskiej, bo ten certyfikat daje konkretnemu filmującemu taką możliwość.











Dlaczego szkolenie VLOS jest takie ważne?



Szkolenie VLOS (NSTS-01), po którym otrzymuje się certyfikat Europejski, to nie są jakieś tam ćwiczenia z latania dronem. Mowa tu dokładnie o tym, że to raczej taka wiedza teoretyczna dotycząca bezpieczeństwa związanego z lotem drona. W tym przypadku chodzi niemal wyłącznie o przepisy panujące w UE, czyli o to, że dron nie może się zbytnio zbliżyć do lokalnego portu lotniczego lub do tego międzynarodowego, bo dron nad pasem startowym to bezpośrednie zagrożenie dla startujących i lądujących maszyn, a odpowiednie certyfikaty i przepisy dotyczące rejestrowania małych bezzałogowych statków latających powstały po to, bo operator drona, który stworzył bezpośrednie zagrożenie, nie pozostał jakąś tam anonimową osobą, którą trudno odszukać i to nawet wtedy, gdy dany egzemplarz drona wpadnie w ręce personelu zajmującego się portem lotniczym.



Inne wiele mówiące wzmianki o certyfikacie



Ten certyfikat ze szkolenia VLOS dany operator drona musi mieć przy sobie, bo mogą skontrolować go policjanci lub straż miejska. Służby te mają tego typu możliwość i to w dowolnej chwili. Natomiast sam operator musi się legitymować za pomocą certyfikatu, bo samo wytłumaczenie tego, że zatrudnił go właściciel hotelu do nakręcenia filmu promocyjnego, nie wystarczy. Zgodnie z przepisami panującymi obecnie operator musi okazać ten certyfikat, po to, by pomyślnie przejść kontrolę.



Rzecz jasna uzyskanie tego typu certyfikatu też i swoje kosztuje, ale ludzie kręcący filmy reklamowe dronem z kamerą 6K to nie biedacy. Mowa tu dokładnie o tym, że polatają takim dronem przez mniej niż godzinę, a następnie jeszcze nakręcą pewną ilość filmów za pomocą dość drogiej lustrzanki cyfrowej. Na sam koniec te materiały graficzne będą obrabiać przez kilka dni na laptopie z procesorem Core i9 o ośmiu rdzeniach, który też nie jest opcją tanią. Ze względu na te przyczyny stać ich na szkolenie.



Oferty dotyczące kręcenia reklam



Operator drona z Polski świadczący usługę stworzenia reklamy dla klienta z Niemiec to rzecz jasna atrakcyjna cena dla klienta z bogatszego kraju. Problem tkwi jedynie w tym, że taki operator musi mieć certyfikat po szkoleniu VLOS, bo dzięki temu certyfikatowi kręcenie materiału filmowego będzie przebiegało bezproblemowo. Mowa tu dokładnie o tym, że operator nakręci serię filmów i podczas ich kręcenia kontrola policyjna zapewne nie wykaże błędów w dokumentach.



Potem taki specjalista nakręci jeszcze filmy za pomocą lustrzanki cyfrowej, a na sam koniec obrobi te materiały za pomocą masywnego i wartościowego laptopa, czyli po kilku dniach od chwili, w której zaczęto kręcić film dronem, klient z Niemiec dostanie gotową reklamę, która dla niego jest finansową okazją.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.