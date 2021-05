Środa 28 kwietnia 2021 UMC zainwestuje 3,6 mld USD we wzrost mocy produkcyjnych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:04 Tajwańska firma UMC (United Microelectronics Corporation) to jeden z pięciu największych na rynku producentów układów scalonych na zamówienie - oprócz TSMC, Samsunga, GlobalFoundries, i chińskiego SIMC. Aktualnie producent operuje głównie na litografii 28nm, ale posiada już pierwsze fabryki wytwarzające chipy w technologii 14nm. Pod względem wielkości dostaw producent wyprzedza GlobalFoundries, które oferuje bardziej zaawansowane litografie, ale sumarycznie produkuje mniej wafli krzemowych. Zarząd UMC poinformował właśnie, że w odpowiedzi na globalne zapotrzebowanie, w najbliższym czasie wyda dodatkowe 3,6 mld USD na wzrost swoich mocy produkcyjnych



Środki te zostaną zainwestowane w zakładzie Fab 12A, który obecnie wytwarza 90 tysięcy wafli miesięcznie w litografii 28nm. Jeszcze w tym roku zdolność produkcyjna zostanie podniesiona do 100 tysięcy wafli miesięcznie, a w przyszłym roku do 127,5 tysiąca wafli miesięcznie. Jednocześnie zakupiony zostanie taki osprzęt, którego jak największa część będzie mogła w przyszłości zostać przeniesiona na linie produkcyjne 14nm litografii.



UMC zatrudni też w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy dodatkowo około 1000 nowych pracowników, którzy będą obsługiwać rozbudowany Fab 12A.



