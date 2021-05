Wtorek 4 maja 2021 Wykryto nowy wariant Spectre. Obecne zabezpieczenia są bezużyteczne

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:15 Zespół pracowników naukowych z Uniwersytetu UVA w Virginii (University of Virginia School of Engineering) odkrył nowy wariant podatności typu Spectre, który pozwala ominąć stosowane do tej pory zabezpieczenia. Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji wykorzystywany jest błąd w działaniu mechanizmu predykcji, który umożliwia tzw. spekulatywne wykonywanie instrukcji przez jednostkę CPU i uzyskiwanie w ten sposób dostępu do chronionych obszarów pamięci. W największym skrócie atakujący tworzy złośliwy kod w taki sposób by umieścić konkretne instrukcje ekstrakcji danych z niedostępnych obszarów pamięci w potoku wykonawczym.



Teoretycznie tego typu instrukcje powinny być już na wstępie odrzucane, ale by przyspieszyć cały proces mechanizm predykcji ładuje je wstępnie do potoku wraz z innymi instrukcjami bez wcześniejszej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa. Oczywiście na późniejszym etapie występuje analiza fragmentu kodu pod względem uprawnień do zasobów, ale przy odpowiednio przeprowadzonym ataku dochodzi do tego zbyt późno.



To czyni nową odmianę Spectre bardzo niebezpieczną i co gorsza jej załatanie nie będzie wcale łatwe. Ashish Venkat - lider zespołu, który odkrył nową podatność – stwierdził, że ewentualna mitygacja z pewnością będzie mieć bardzo negatywny wpływ na wydajność procesorów. Co gorsza zagrożenie dotyczy w zasadzie wszystkich nowoczesnych procesorów zbudowanych na bazie architektury x86 i ARM, a w chwili obecnej nie ma przed nim żadnego zabezpieczenia.







