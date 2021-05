Wtorek 4 maja 2021 AsRock dodaje wsparie Zen 3 dla płyt z chipsetami X370

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:01 Wraz z premierą Ryzenów 5000 okazało się, że płyty główne z chipsetami z serii 300 nie będą wspierać najnowszych CPU i konieczna jest ich wymiana na nowsze modele. Przez pewien czas dotyczyło to też produktów z chipami serii 400, ale ostatecznie płyty te otrzymały stosowne wsparcie techniczne - niezbędna była aktualizacja ich BIOSu/UEFI. AMD tłumaczyło swoją decyzję o porzuceniu wsparcia dla chipsetów serii 300 zbyt małą ilością pamięci flash dla BIOSu oraz inną specyfiką płyt dla starszych Ryzenów. Wygląda jednak na to, że producent z Sunnyvale był w tym aspekcie nie do końca szczery. Dowiódł tego AsRock, który przygotował nową wersję BIOSu dla swoich płyt z rodziny Taichi z chipsetami X370, która zawiera wsparcie dla procesorów z Zen 3.



Chodzi konkretnie o wersję 6.62, w której umieszczono mikrokod AGESA 1.1.0.0, a następnie wrzucono na stronę główną producenta. To nie spodobało się AMD, które poprosiło AsRocka o usunięcie poprawionej wersji ze swojej strony. Ponoć chodziło o to, że czerwoni nie chcieli narażać się na ewentualne skargi od osób, które zbudowały swój komputer na bazie niekompatybilnych ze sobą podzespołów. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to trochę naciągane. Tak czy siak zaktualizowany BIOS znikł ze strony AsRocka i w tej chwili jest dostępny jedynie w nieoficjalnym obiegu. Znajdziecie go TUTAJ.



Na deser zostawiam Wam odpowiedź jakiej udzielił jeden z przedstawicieli AsRocka użytkownikowi forum HardwareLuxx:





Hi Jörg,



Unfortunately, we received AMD’s warning that X370 shouldn’t supports Vermeer CPU. Obviously, some customer didn’t operate it under table, AMD noticed it and said ASRock shouldn’t do this anymore.



The attached file is BIOS and it is the last BIOS which I can provide for you in this case, please pass it to user under table.

Thanks,



Best Wishes,









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.