Core i9-11950H kolejnym przedstawicielem rodziny Tiger Lake-H

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 Do bazy danych popularnego benchmarku GeekBench trafił nowy wpis powiązany z kolejnym modelem mobilnego procesora od Intela z rodziny Tiger Lake-H. Mowa o wersji Core-i9-11950H, która od wcześniej poznanego 11900H różni się w zasadzie jedynie zegarami, które w tym przypadku wynoszą 2,59GHz/4,89GHz. Reszta jest bez zmian, co oznacza, że mamy do czynienia z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorem wytwarzanym w usprawnionej litografii 10nm o nazwie Super Fin. Podobnie jak w innych procesorach z tej serii Rdzenie x86 Willow Cove są wspierane przez układ IGP Gen 12 o kodowej nazwie Xe, a TDP całego chipu wynosi od 35W do 45W. Przypomnę jeszcze, że każdy z rdzeni ma do dyspozycji 80KB pamięci L1 (32KB na instrukcje i 48KB na dane) i 1,25MB cache L2, a całość spina pamięć podręczna trzeciego poziomu o pojemności 24MB.



Na koniec odnotujmy, że opisywany tu procesor zagościł w 15,6-calowym laptopie HP Zenbook Studio G8 i osiągnął w GeekBenchu 1365/6266pkt.







