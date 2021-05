Wtorek 4 maja 2021 Deweloperzy zarobią więcej ze sprzedaży gier w MS Store dla PCtów

Autor: Wedelek | 05:45 Microsoft Store raczej nie cieszy się dużą estymą wśród posiadaczy PCtów, więc aby zwiększyć jego popularność wśród deweloperów i w dalszej mierze wśród użytkowników Microsoft zdecydował się na obniżenie marży pobieranej od zakupionych za jego pomocą produktów. Począwszy od 1 sierpnia 88% kwoty wydanej w MS Store trafi bezpośrednio do twórców, a 12% do właściciela platformy, czyli do giganta z Redmond. Jest to istotna zmiana, zwłaszcza, że do tej pory Microsoft pobierał sobie opłatę w wysokości aż 30% od każdego zakupu. Jeśli chodzi o konkurencję to Epic również ma stawkę 12%, a w przypadku Steama mamy trzy progi uzależnione od wartości osiąganego przez dewelopera przychodu – liczone dla każdego produktu oddzielnie.



Na początku prowizja wynosi 30%, a po osiągnieciu przychodu ze sprzedaży danej gry na poziomie odpowiednio $10 milionów i $50 milionów topnieje najpierw do 25%, a potem do 20%.







